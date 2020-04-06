В мережі показали, як виглядають вулиці Києва в перший день посиленого карантину

У Києві з 6 квітня почали діяти нові обмежувальні заходи, які забороняють українцям виходити без захисної маски, а також збиратися в компанії більше двох людей. Крім того, закрили всі громадські парки, спортмайданчики, дитячі майданчики і сквери. Киянин Данило Тимофєєв пройшовся по Києву і сфотографував «найлюдніші» місця столиці, пише Politeka.

До полудня вулиці міста спорожніли. Патрулі поліції наводять страх на тих, хто хотів просто прогулятися по вулиці. Тепер можна вигулювати собак тільки. Самотні перехожі – в масках. На дитячих майданчиках немає дітей.

Нагадаємо, що в Києві поліція затримала горе-спортсмена, який вирішив обплыть стороною правила карантину. Поліція затримала ще одного спортсмена в Гідропарку, який вирішив обійти блокпост поліції незвичайним способом.

Відчайдушний молодий хлопець вирішив переплисти Дніпро на інший берег до Гідропарком, щоб позайматися в суспільному качалці. На опублікованих кадрах можна побачити, як на одному березі Дніпра плавця проводжали десятки журналістів, на іншому березі вже зустрічали десятки поліцейських.

Опору любитель спорту не чинив. Його затримали, посадили в автомобіль і відвезли у відділення.

Нагадаємо, що карантинний бунт спалахнув у Києві, з'їхалися силовики: кадри відбувається

Politeka писала, що масштабна пожежа розгорілася під Києвом, небо застелив чорний дим: кадри вогняного ПП

Politeka інформувала, що неадекват влаштував бійку в магазині Рошен, відео: "розбив ніс касирці і..."