У Києві поліція затримала горе-спортсмена, який вирішив обійти стороною правила карантину

Поліція затримала ще одного спортсмена в Гідропарку, який вирішив обійти блокпост поліції незвичайним способом. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, повідомляє Politeka.

Відчайдушний молодий хлопець вирішив переплисти Дніпро на інший берег до Гідропарком, щоб позайматися в суспільному качалці. На опублікованих кадрах можна побачити, як на одному березі Дніпра плавця проводжали десятки журналістів, на іншому березі вже зустрічали десятки поліцейських.

Опору любитель спорту не чинив. Його затримали, посадили в автомобіль і відвезли у відділення.

Нагадаємо, що в столичному Гідропарку відбулися перші зіткнення й перші затримання. На мосту, що веде до Гідропарком спортсмени-активісти намагалися прорвати кордон міліції, які заблокували доступ в гойдалку під відкритим небом.

Активісти кажуть, що такі обмеження є незаконними і краще займатися спортом, ніж вживати алкогольні напої.

Також ми писали, що у Києві з'явилися карантинні патрулі в популярних громадських місцях для відпочинку. Так, поліція прочісує парки, сквери, дитячі майданчики та спортмайданчики.

досі багато жителів столиці не усвідомлюють всієї глобальності проблеми і не дотримуються правил карантину.

Нагадаємо, що карантинний бунт спалахнув у Києві, з'їхалися силовики: кадри відбувається

Politeka писала, що масштабна пожежа розгорілася під Києвом, небо застелив чорний дим: кадри вогняного ПП

Politeka інформувала, що неадекват влаштував бійку в магазині Рошен, відео: "розбив ніс касирці і..."