У Києві поліція затримала горе-спортсмена, який вирішив обійти стороною правила карантину
Поліція затримала ще одного спортсмена в Гідропарку, який вирішив обійти блокпост поліції незвичайним способом. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, повідомляє Politeka.
Відчайдушний молодий хлопець вирішив переплисти Дніпро на інший берег до Гідропарком, щоб позайматися в суспільному качалці. На опублікованих кадрах можна побачити, як на одному березі Дніпра плавця проводжали десятки журналістів, на іншому березі вже зустрічали десятки поліцейських.
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Опору любитель спорту не чинив. Його затримали, посадили в автомобіль і відвезли у відділення.
Нагадаємо, що в столичному Гідропарку відбулися перші зіткнення й перші затримання. На мосту, що веде до Гідропарком спортсмени-активісти намагалися прорвати кордон міліції, які заблокували доступ в гойдалку під відкритим небом.
Активісти кажуть, що такі обмеження є незаконними і краще займатися спортом, ніж вживати алкогольні напої.
Також ми писали, що у Києві з'явилися карантинні патрулі в популярних громадських місцях для відпочинку. Так, поліція прочісує парки, сквери, дитячі майданчики та спортмайданчики.
досі багато жителів столиці не усвідомлюють всієї глобальності проблеми і не дотримуються правил карантину.
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