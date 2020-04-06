У Києві поліція затримала неадеквата, який влаштував тир в місцевому парку

Чоловік на автомобілі Peugeot заїхав в парк Муромець у Деснянському районі Києва і влаштував там тир. Про це повідомляє Київ Оперативний Фейсбук, пише Politeka.

Стрілка по імені Мурад затримали. При ньому були кілька пістолетів, патронів до них, а також кілька різних паспортів.

Співробітники поліції зі слідчо-оперативної групи сказали, що збираються чекати адвоката затриманого, оскільки, згідно зі статтею 208 КПК України, Мурада повезуть в ізолятор.

В мережі почали обговорювати побачене.

«А скільки таких Мурадов ще лазить, залишається тільки здогадуватися, таки зброю людям потрібно як повітря, на ментів надії немає», «Далі не міг заїхати чи що? відстріл спокійно можна за містом зробити», «Дуже розумна людина,з таким прикупом,їздити по парках і влаштовувати відстріл з вогнестрілів. Напевно, він хотів висловити протест.», «Міграційна політика України залишає бажати кращого», «Чому Мурад без маски», – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що п'яний киянин розбудив весь під'їзд і влаштував незабутній диско-шоу.

Інцидент стався на вулиці Ревуцького, 7 у Києві.

Жінка викликала поліцію, коли зрозуміла, що чоловік не реагує на її прохання.

«Чоловік у той час нарешті вимкнув музику і перемістився на лавку, дістав з сумки пістолет, показав його мені і сунув за пояс. На питання, чи має дозвіл, показав мені його, показав, що він не заряджений. Пішов далі пити. На лавочці стояла майже порожня пляшка якогось алкоголю», – додала киянка.

Нагадаємо, що у Києві почали працювати карантинні патрулі, вже є «постраждалі»: де краще не ходити

Politeka писала, що масштабна пожежа розгорілася під Києвом, небо застелив чорний дим: кадри вогняного ПП

Politeka інформувала, що неадекват влаштував бійку в магазині Рошен, відео: "розбив ніс касирці і..."