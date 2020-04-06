У Києві неадекват у магазині розбив ніс касирці

Інцидент стався у Києві, на Левоборежной в магазині Рошен. Про це розповіла киянка Маріка Гуріна в фейсбук, повідомляє Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На відео потрапило обличчя чоловіка, який вдарив двох жінок в магазині. У касирки пішла кров з носа. Нападник опрадывался тим, що його нібито змушували купувати те, що йому не потрібно.

«Я дуже довго не викладала це відео, але мені весь час не дає спокою, що ця тварина продовжує ходити по вулицях і від нього може ще хтось постраждати. Тому нехай його знають! Тільки не питайте чому просто знімала, а не допомогла. Тому що в магазині немає охорони, і не було жодного чоловіка, а я так точно не впоралася б із цим бугаєм. Зате відео нагоді для дівчаток, які постраждали», – розповіла очевидиця.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що часто охорони немає в магазинах "Roshen".

«От і результат не змусив себе чекати - закрили туб - і психдиспанссеры», «Всі претензії до власника магазину. Продаючи такий шикарний товар, економити на нормальній охорони, це просто жлобство. Нехай дівчата вимагають від господаря компенсацію», «Шизофренік, його потрібно ізолювати від суспільства», «В Рошене охорона, для галочки. Днями були в Рошене , біля м. Героїв Дніпра. Якщо самі дівчата сказали про маску, охорона нуль на масу. У них взагалі нічого немає, рукавичок або антисептиків немає. Якщо всі супермаркети, крім Фуршету контролюють, в Рошене такого немає», – пишуть під відео користувачі.

Киев, Левобережная, магазин Рошен. Я очень долго не выкладывала это видео, но мне все время не даёт покоя, что эта... Gepostet von Marika Gurina am Sonntag, 5. April 2020

Gepostet von Marika Gurina am Sonntag, 5. April 2020

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