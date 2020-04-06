Забруднення повітря в Києві і області зашкалює

Кадри отруйного смогу над Київщиною показали в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За даними ряду сервісів, які вимірюють забруднення повітря в різних районах Києва, на Київщині в рази перевищені показники забруднення повітря. За останній місяць місяць повітря в столиці було «поганим, нездоровим, дуже нездоровим».

Показники коливалися від 54 до 154 од. Нормальними вважаються показники від 0 до 50 максимальних од., індикатори вище 50 – небезпечні для здоров'я. Наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю також було перевищено, місцями – до небезпечних значень.

Відзначимо, що експерти впевнені, що найближчим часом показники не зменшаться.

Так, на відео показано місто Ірпінь з висоти пташиного польоту 5 квітня.

Все у диму: Ірпінь з висоти пташиного польоту Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Нагадаємо, що ми вже писали про те, що рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві.

На днях Київ посів друге місце у світі як місто з найбільш забрудненим повітрям. Про це написали місцеві жителі в Facebook.

«Ніхто не помічав, що як мінімум вже тиждень ближче до ночі повітря дуже сильно забруднюється? І так кожну ніч, стабільно. Вчора Київ був на 2 місці у світі, поступившись «лідерство» Чиангмаю, Таїланд (там зараз серйозні пожежі). В той час, як у всьому світі столиці інших країн бачать один з плюсів карантину – найчистіше повітря, то у нас все навпаки. Що вони там ночами за го*але таке ядерне палять? (ваші версії, крім жартів про крематорії, спасибі)», – звернувся до користувачів мережі киянин Олександр Доброманов.

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