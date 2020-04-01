У Києві забудовник обікрав киян на 600 тисяч гривень

Стало відомо, що один із забудовників багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків привласнив понад 600 тисяч гривень, якими кияни заплатили за майбутні будинки. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Відомо, що зловмисником виявився сам директор підприємства, що займається будівництвом багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.

Підозрюваний у великій крадіжці залучив до будівництва велика кількість інвесторів, після чого заволодів грошима шляхом обману.

Директору загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві кілька днів тому зник чоловік, який не дістався до місця призначення. Прус Ігор Юрійович прямував в одне з сіл у Київській області, але так і не дістався до місця призначення. Поліція кинулася на пошуки.

30-річний чоловік зник ще 15 березня, коли їхав з Виноградаря в бік села Книжячи.

На даний момент про його місцезнаходження нічого невідомо. Телефон чоловіки відключений.

Якщо ви бачили або знаєте, що про його місцезнаходження, то прохання повідомити про це на спеціальну лінію 102 або за номером телефону 0978891087.

Також ми писали, що у києві поліцейські оштрафували продавця кондитерських виробів. Поліцейські вже робили йому попередження про порушення карантинних заходів.

В поліцію від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вишгородській, незважаючи на карантин, працює кафе з продажу кондитерської продукції.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці переконалися, що заклад дійсно працює. При спілкуванні з громадянами дільничні офіцери поліції також дізналися, що місцеві жителі вже неодноразово робили зауваження власнику, однак, він ігнорував подібні звернення.

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