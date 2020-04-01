В Антимонопольному комітеті у Києві заявили, що ціни на продукти почали знижуватися

Про це заявив голова Київського управління Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький в Facebook, повідомляє Politeka.

«Ціни на продукти першої необхідності вирівнялися, а деякі з них навіть знизилися», – сказав Хмельницький.

Також він додав, що продовжиться розслідування, щоб з'ясувати, хто ж винен у необгрунтованому і синхронному підвищенні цін у першій половині березня: постачальники (оптовики), або торговельні мережі.

При цьому мережа АТБ заявила, що відмовляється від частини своїх доходів заради збереження доступних цін. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний директор мережі Борис Марков.

"В умовах економічної кризи і загальнонаціонального карантину, а також у зв'язку зі стрімким підвищенням відпускних цін з боку постачальників на продукти харчування і товари першої необхідності, компанія "АТБ-Маркет" з 1 квітня 2020 року знижує торговельну націнку на певні категорії продуктів харчування. Таке рішення принципова соціально відповідальна позиція компанії для забезпечення всіх покупців магазинів торгової мережі АТБ продуктами харчування і товарами першої необхідності за доступними і справедливими цінами", — сказав Марков.

У мережі українці пишуть, що не вірять у це і просять показати такі ціни, приводячи в приклад ті, за які вони зараз купують продукти в магазинах.

«Лимони 104 грн, імбир 179, цибулю 22, картопля 23 і т. д. Сільпо Закревського 61. Підкажіть адресу де дешевше?», «Ціни на лимони та имбир подивилися б, там +80-300% зростання», «False», «Ви хоч самі собі вірите? Досить брехати!!! У магазинах Києва по два рази в день міняють цінники і, звичайно, не в бік зменшення ціни!!! Приклад: "Вэлмарт" на Чорнобильській!!! Совість у вас є?!», «брехня, ціни навпаки зросли на 10-15%, про яке зниження мова?», – прокоментували заяву АМКУ користувачі мережі у фейсбуці.

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