У Києві затримали шахраїв, які торгували на території України фальсифікованими ліками

У Києві викрили контрабандистів, які з РФ, Індії та Туреччини завозили на територію України незареєстрованих і неякісні лікарські засоби серцево-судинної, гормональної та онкологічної групи. Про це розповіли в прокуратурі Києва.

Шахраї ввозили ліків на територію України з приховуванням від митного контролю, а також з укриттям від контролю якості, без дотримання температурного режиму транспортування. Ці порушення могли зіпсувати якість ліків і призвести до негативних наслідків на здоров'я клієнтів.

Всього було вилучено більше 50 найменувань ліків різного призначення, на суму понад 3 мільйони гривень. Крім того, у контрабандистів забрали комп'ютерну техніку та інші докази злочину.

У прокуратурі Києва повідомляють, що на даному етапі проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що в Києві в розпал пандемії коронавіруса м'ясні продукти перевозять без упаковки.

На Троєщині недалеко від супермаркету "Еко-маркет" помітили людей, які торгують м'ясом, салом та іншими м'ясними продуктами просто на вулиці. Товар не упакований і всі віруси і мікроби можуть потрапити безпосередньо на м'ясо.

Також ми писали, що шахраї намагаються нажитися на дніпрянах, які бажають захиститися від коронавіруса. В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус». Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.

На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей. Не так давно з'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей.

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