В аеропорту Києва у одного з пасажирів, що прилетіли з закордону, діагностували коронавірус

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, пише Politeka.net.

В аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів одного з авіарейсів, який прилетів до Києва, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Незабаром у нього виявили коронавірус.

«Чоловікові провели експрес-тест, який показав позитивний результат і підтвердив захворювання коронавірусом. Хворого одразу доставили в інфекційне відділення лікарні», — зазначили в Кабміні.

Зазначимо, що 22 березня в Україну прилетіли понад 15 тисяч українців, 13 тисяч з яких повернулися з-за кордону. Сьогодні в Україну прибуде ще два евакуаційних поїзда з Польщі та Латвії.

Нагадаємо, що працівники екстреної медичної допомоги не зможуть зробити українцям тест на коронавірус COVID-19. Відомо, що українцям в разі підозри коронавіруса COVID-19 тести будуть робити лише в певних медичних установах.

Як підкреслили у профільному відомстві, тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для санітарної сортування". Тобто, медики повинні зробити пацієнтові відразу два тести: один на грип, експрес-тест — на коронавірус.

"Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі приймають відповідні заходи. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту ПЛР. Після цього можна говорити про підтвердженому разі захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - інформує прес-служба МОЗ.

У МОЗ також закликали українців у разі появи симптомів захворювання відразу ж звертатися за консультацією до свого сімейного лікаря.

Як ми раніше повідомляли, українці можуть і не підозрювати, що небезпечний коронавірус COVID-19 живе поряд з ними. Зокрема, в Гонконзі взяли у німецької вівчарки тест на коронавірус, і результат виявився позитивним.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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