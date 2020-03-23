В аэропорту Киева у одного из пассажиров, прилетевших с заграницы, диагностировали коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, пишет Politeka.net.

В аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров одного из авиарейсов, который прилетел в Киев, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Вскоре у него обнаружили коронавирус.

«Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы», — отметили в Кабмине.

Отметим, что 22 марта в Украину прилетели более 15 тысяч украинцев, 13 тысяч из которых вернулись из-за границы. Сегодня в Украину прибудет еще два эвакуационных поезда из Польши и Латвии.

Напомним, что работники экстренной медицинской помощи не смогут сделать украинцам тест на коронавирус COVID-19. Известно, что украинцам в случае подозрения коронавируса COVID-19 тесты будут делать лишь в определенных медицинских учреждениях.

Как подчеркнули в профильном ведомстве, тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки". То есть, медики должны сделать пациенту сразу два теста: один на грипп, экспресс-тест — на коронавирус.

"Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - информирует пресс-служба МОЗ.

В МОЗ также призвали украинцев в случае появления симптомов заболевания сразу же обращаться за консультацией к своему семейному врачу.

Как мы ранее сообщали, украинцы могут и не подозревать, что опасный коронавирус COVID-19 обитает рядом с ними. В частности, в Гонконге взяли у немецкой овчарки тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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