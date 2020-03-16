Як працює метро в Києві під час пандемії коронавіруса

В Києві розповіли, як буде працювати метро в умовах жорсткого карантину

Київський метрополітен працює у звичайному режимі з посиленими заходами дезінфекції. Про це розповіли в прес-службі метрополітену столиці.

Співробітники проводять дезінфекції двічі в день, а також перед видачею поїздів на лінію в депо. Працівникам, які контактують з пасажирами, рекомендується масковий режим. Також працівники проходять регулярний огляд.

У коментарях до заяви Київметрополітену, незважаючи на це, з'явилися сотні відповідей.

«По-моєму, дезінфекція повинна проводитися кожного разу коли поїзд приїжджає на кінцеву, а не 2 рази в день...», «Сьогодні в маршрутці побачила калюжі на підлозі, думала - хтось не втримався. Водій сказав, що це дезінфекція! Треба йому показати це відео, щоб хоч знав, як робиться!», «Треба як-небудь зняти якими протирають ганчірками на ескалаторі. Там Весь комплект небезпечних захворювань та дезінфекція не допоможе», «Молодці працівники метрополітену , постійно дбають про пасажирів, постійно проводять дезінфекцію всіх приміщень, станцій, рухомого складу і т. д і т. п.», – пишуть в мережі налякані кияни.

Нагадаємо, що в київському метро прогримів вибух. Згідно з даними, в п'ятницю, 6 березня, на станції «Вокзальна», яка є однією з найбільш відвідуваних, прогримів вибух.

Після того, як щось вибухнуло, салон вагону наповнився димом. Пасажирів попросили екстрено покинути вагони. Як з'ясували правоохоронці, причиною вибуху, найімовірніше, була петарда, яку невідомий підірвав прямо у вагоні. В результаті інциденту, поїзд був знятий в депо, а на місці злочину працюють правоохоронці.

Як повідомили в «Київському метрополітені», зараз метро працює в звичайному режимі. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Так як спочатку причина вибуху була невідома, людей екстрено евакуювали з метро. У вагоні після вибуху почалася паніка. Крім цього, із-за інциденту на червоній лінії підземки сталася затримка поїздів.

Нагадаємо, вибух у метро Києва: «все в диму, людей екстрено евакуювали», подробиці

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