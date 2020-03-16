Під Києвом незаконно вирубували ліс

зокрема, незаконно було вирубано 60 сосен в місті Ірпінь. Про це повідомили в поліції Київської області.

В поліцію надійшов сигнал про вирубку дерев. В ході розслідування з'ясувалося, що постраждало 60 соснових дерев. Невідомі таким чином нелегально розчищали майданчик під будівництво.

Дозвільні документи на знесення пред'явлені не були.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 246 (незаконна вирубка лісу) і статтею 356 (самоправство) УК.

Нагадаємо, що в Києві розшукується злодій, який пограбував відвідувача ТЦ. Інцидент стався в ТЦ «Квадрат», на вул. Перова.

Чоловік, який зображений на фото, аргументовано підозрюється в крадіжці сумки (з документами, телефоном, грошима та особистими речами) у відвідувача ТЦ «Квадрат».

Також ми писали, що пожежу влаштували маленькі діти, яких залишили батьки без нагляду. Двоє малолітніх дітей залишилися вдома без нагляду і влаштували пожежу на Шулявці.

Про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Борщагівській повідомив місцевий житель. Двоє сусідських маленьких дитини вибігли з квартири і попросили допомоги у сусіда.

Інцидент стався близько 9 годин ранку. Загорілася багатоповерхівка на вулиці Борщагівській. З однієї з квартир валив густий чорний дим. Коли на місце прибули рятувальники, то почалася евакуація мешканців будинку. Так, займання сталося, коли двоє дітей: 2-річна дівчинка і 6-річний хлопчик залишилися вдома без нагляду дорослих. Скоріше всього, НП сталася в результаті необережного поводження вогнем.

На щастя, діти не постраждали. Лікарі оглянули дітей, їх стан задовільний і госпіталізації не виникло необхідності.

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