Під Києвом незаконно вирубували ліс
зокрема, незаконно було вирубано 60 сосен в місті Ірпінь. Про це повідомили в поліції Київської області.
В поліцію надійшов сигнал про вирубку дерев. В ході розслідування з'ясувалося, що постраждало 60 соснових дерев. Невідомі таким чином нелегально розчищали майданчик під будівництво.
Дозвільні документи на знесення пред'явлені не були.
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Відкрито кримінальне провадження за статтею 246 (незаконна вирубка лісу) і статтею 356 (самоправство) УК.
Нагадаємо, що в Києві розшукується злодій, який пограбував відвідувача ТЦ. Інцидент стався в ТЦ «Квадрат», на вул. Перова.
Чоловік, який зображений на фото, аргументовано підозрюється в крадіжці сумки (з документами, телефоном, грошима та особистими речами) у відвідувача ТЦ «Квадрат».
Також ми писали, що пожежу влаштували маленькі діти, яких залишили батьки без нагляду. Двоє малолітніх дітей залишилися вдома без нагляду і влаштували пожежу на Шулявці.
Про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Борщагівській повідомив місцевий житель. Двоє сусідських маленьких дитини вибігли з квартири і попросили допомоги у сусіда.
Інцидент стався близько 9 годин ранку. Загорілася багатоповерхівка на вулиці Борщагівській. З однієї з квартир валив густий чорний дим. Коли на місце прибули рятувальники, то почалася евакуація мешканців будинку. Так, займання сталося, коли двоє дітей: 2-річна дівчинка і 6-річний хлопчик залишилися вдома без нагляду дорослих. Скоріше всього, НП сталася в результаті необережного поводження вогнем.
На щастя, діти не постраждали. Лікарі оглянули дітей, їх стан задовільний і госпіталізації не виникло необхідності.
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