Под Киевом незаконно вырубали лес
В частности, незаконно было вырублено 60 сосен в городе Ирпень. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
В полицию поступил сигнал о вырубке деревьев. В ходе расследования выяснилось, что пострадало 60 сосновых деревьев. Неизвестные таким образом нелегально расчищали площадку под строительство.
Разрешительные документы на снос предъявлены не были.
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Открыто уголовное производство по статье 246 (незаконная вырубка леса) и статье 356 (самоуправство) УК.
Напомним, что в Киеве разыскивается вор, который ограбил посетителя ТЦ. Инцидент произошел в ТЦ «Квадрат», на ул. Перова.
Мужчина, который изображён на фото, аргументировано подозревается в краже сумки (с документами, телефоном, деньгами и личными вещами) у посетителя ТЦ «Квадрат».
Также мы писали, что пожар устроили маленькие дети, которых оставили родители без присмотра. Двое малолетних детей остались дома без присмотра и устроили пожар на Шулявке.
О пожаре в высотке на улице Борщаговской сообщил местный житель. Двое соседских маленьких ребенка выбежали из квартиры и попросили помощи у соседа.
Инцидент случился около 9 часов утра. Загорелась многоэтажка на улице Борщаговской. С одной из квартир валил густой черный дым. Когда на место прибыли спасатели, то началась эвакуация жителей дома. Так, возгорание произошло, когда двое детей: 2-летняя девочка и 6-летний мальчик остались дома без присмотра взрослых. Скорей всего, ЧП произошло в результате неосторожного обращения огнем.
К счастью, дети не пострадали. Врачи осмотрели детей, их состояние удовлетворительное и в госпитализации не возникло необходимости.
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