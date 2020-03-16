Под Киевом незаконно вырубали лес

В частности, незаконно было вырублено 60 сосен в городе Ирпень. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В полицию поступил сигнал о вырубке деревьев. В ходе расследования выяснилось, что пострадало 60 сосновых деревьев. Неизвестные таким образом нелегально расчищали площадку под строительство.

Разрешительные документы на снос предъявлены не были.

Открыто уголовное производство по статье 246 (незаконная вырубка леса) и статье 356 (самоуправство) УК.

Напомним, что в Киеве разыскивается вор, который ограбил посетителя ТЦ. Инцидент произошел в ТЦ «Квадрат», на ул. Перова.

Мужчина, который изображён на фото, аргументировано подозревается в краже сумки (с документами, телефоном, деньгами и личными вещами) у посетителя ТЦ «Квадрат».

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О пожаре в высотке на улице Борщаговской сообщил местный житель. Двое соседских маленьких ребенка выбежали из квартиры и попросили помощи у соседа.

Инцидент случился около 9 часов утра. Загорелась многоэтажка на улице Борщаговской. С одной из квартир валил густой черный дым. Когда на место прибыли спасатели, то началась эвакуация жителей дома. Так, возгорание произошло, когда двое детей: 2-летняя девочка и 6-летний мальчик остались дома без присмотра взрослых. Скорей всего, ЧП произошло в результате неосторожного обращения огнем.

К счастью, дети не пострадали. Врачи осмотрели детей, их состояние удовлетворительное и в госпитализации не возникло необходимости.

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