У Києві лікар-анестезіолог вбив жінку під час пологів

В місцеву Київську прокуратурою № 2 повідомили про підозру лікарю-анестезіологу, через недбалість та нехтування посадовими інструкціями якого померла пацієнтка. Про це розповіли в прес-службі прокуратури міста Києва.

Інцидент стався ще 10 червня 2018 року, коли в операційний зал одного з столичних пологових будинків для проведення операції кесаревого розтину надійшла 36-річна жінка.

Підозрюваний під час анестезії допустив критичний дефект, в результаті чого по закінченні операції породілля померла.

«За висновком експертизи між смертю жінки та наявним дефектом у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок», – відзначили в прокуратурі.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 140 КК України. За статтею горе-лікаря світить не більше 2-х років тюремного ув'язнення і звільнення з роботи.

Нагадаємо, що в Росії розслідують причетність молодого анестезіолога до вбивств ветеранів у госпіталі.

Історія почалася з того, що один з користувачів мережі похвалився на Дваче (анонімний форум), що вбив більше 10-ти осіб. Свою посаду він супроводив фотографією свого робочого одягу з бейджем медичного брата-анестезиста Сергія Володимировича. Прізвище на фото він прикрив пістолетом. Анонім написав, що за більш ніж 10 вбивств його не посадили.

«Просто відключаю від ШВЛ (штучної вентиляції легенів), і спостерігаю за агонією, дуже кумедно, як вони очі пучат і намагаються вдихнути, але не виходить», - написав він на форумі.

За даними російських Телеграм-каналів, чоловіка вирахували. Їм нібито виявився медичний брат-анестезист з Кіровського обласного госпіталю для ветеранів воєн. Користувачі мережі навіть знайшли його в списках медпрацівників.

Нагадаємо, що відомого блогера жорстоко вбили, "на тілі знайшли...".

Як повідомляла Politeka, киянин пішов з дому та не повернувся, мати забила тривогу: прикмети і фото зниклого.

Також Politeka писала, що прийом у лікаря став останнім у житті дитини: "розпухла шия і...", фатальні подробиці.