В Киеве врач-анестезиолог убил женщину во время родов

В Киевскую местную прокуратурой № 2 сообщили о подозрении врачу-анестезиологу, из-за халатности и пренебрежения должностными инструкциями которого умерла пациентка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Инцидент случился еще 10 июня 2018 года, когда в операционный зал одного из столичных роддомов для проведения операции кесарева сечения поступила 36-летняя женщина.

Подозреваемый во время анестезии допустил критический дефект, в результате чего по окончании операции роженица умерла.

«По заключению экспертизы между смертью женщины и имеющимся дефектом в предоставлении врачом-анестезиологом медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь», – отметили в прокуратуре.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 140 УК Украины. По статье горе-врачу светит не более 2-х лет тюремного заключения и увольнение с работы.

Напомним, что в России расследуют причастность молодого анестезиолога к убийствам ветеранов в госпитале.

История началась с того, что один из пользователей сети похвастался на Дваче (анонимный форум), что убил более 10-ти человек. Свой пост он сопроводил фотографией своей рабочей одежды с бейджем медицинского брата-анестезиста Сергея Владимировича. Фамилию на фото он прикрыл пистолетом. Аноним написал, что за более чем 10 убийств его не посадили.

«Просто отключаю от ИВЛ (искусственной вентиляции легких), и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается», - написал он на форуме.

По данным российских Телеграмм-каналов, мужчину вычислили. Им якобы оказался медицинский брат-анестезист из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Пользователи сети даже нашли его в списках медработников.

Напомним, что известного блогера жестоко убили, "на теле нашли...".

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