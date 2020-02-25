В ніч з 26 на 27 лютого в Києві в Оболонському районі проведуть планову профілактичну промивку мереж

Під час виконання робіт в “Київводоканал” не рекомендується використовувати воду з-під крана для приготування їжі і для санітарно-гігієнічних потреб.

Про це попередила прес-служба ПРАТ “АК ”Київводоканал”.

Профілактична промивка буде проводитися з 23:00 26 лютого до 5:00 27 лютого. Чистити збираються резервуари води № 2, 3 на насосної водопровідної станції “Оболонь-I”.

Також у зону робіт потраплять мережі по посп. Оболонському (від вул. Малиновського до ст. м. “Мінська”), вул. Героїв Сталінграда (від № 2 до № 26, від № 1 до № 33/35), вул. Приозерна, вул. Малиновського, вул. Прирічна, вул. Тимошенко, вул. Йорданська, вул. Архипенка.

В “Київводоканал” підкреслили, що профілактика проводиться вночі, щоб не створювати незручності мешканцям.

Щоб дізнатися, що вода стала придатна до використання, вранці 27 лютого варто спустити воду з крана. Якщо візуально вода прозора і не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Під час таких профілактичних чисток вода в трубах очищається від осаду. Крім того, це не дозволяє їй застоятися.

Нагадаємо, що в Києві мітингувальники перекрили вулицю Грушевського. Протестувальники з прапорами різних країн, у тому числі України, Чехії, Італії і США, перекрили вулицю на пішохідному переході, перешкоджаючи руху автомобілів.

Дорога була перекрита на вулиці Грушевського, в районі Європейської площі в Києві.

З-за мітингу виникла велика пробка. Як можна помітити на відео з місця подій, між учасниками протесту та водіями автомобілів виникали конфлікти. Деяким машинам вдавалося проскочити між протестувальниками.

Причини блокування дороги і вимоги протестуючих на даний момент уточнюються.

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