В мережі показали, як просувається будівництво Великої окружної дороги у Києві

У Києві певний час тривають роботи на над побудовою Великої окружної дороги до вулиці Богатирській. Відео опублікував у мережі YouTube канал “Вечірній Київ”, пише Politeka.net.

У планах будівників завершити будівництво відрізку дороги до кінця року. Завдяки цьому відрізку дороги транзитний транспорт, що рухається через Київ, зможе потрапити з перехрестя Великої окружної з Мінським шосе на вул. Богатирську, оминаючи найзавантаженіші вулиці міста – площу Шевченка, вулицю Полярну та інші вулиці Оболонського району, а також оминати Малу кільцеву дорогу.

Саме зараз на місці йдуть роботи з розширення дорожнього полотна та його підсилення. Будівельники розширили проїжджу частину основної траси під заїзди та з’їзди з мосту. Сюди завезли тонни піску та щебеню. Працює спецтехніка.

Зазначимо, що ділянка майбутньої дороги від вул. Богатирської в напрямку Оболонського проспекту та проспекту Героїв Сталінграду нині повністю закидана сміттям. Кияни на цьому місці утворили велике несанкціоноване сміттєзвалище.

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