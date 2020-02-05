В мережі показали Київ до того, як були зруйновані архітектурні пам'ятники

Пропонуємо подивитися, як виглядав Київ 5 років тому, коли нові сучасні будова не витіснили найкрасивіші архітектурних будівлі столиці України. Про це пише Delo.ua.

У січні 2014 року, в самий розпал подій на Евромайдане, эскаваторами був зруйнований двоповерховий будиночок історика і першого президента УНР Михайла Грушевського на вулиці Саксаганського, 111. Невелика двоповерхова будівля в центрі Києва забудовники хотіли знести ще 15 років тому. Компанія "Аркор" збиралася тут побудувати ТРЦ, відреставрувавши і додавши ще поверхів. Проте до цих пір на місці особняка так нічого і не побудовано.

В 2016 році був знищений особняк "Будинок з ромашками" 1910 року побудови (вул. Златоустівська), недалеко від Цирку. Перед самим знесенням будівля виключили з реєстру щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, і навіть збережений фасад не став перешкодою на шляху до забудови місця багатоповерхівками.

У квітні 2019 року у столиці знесли унікальне диво науки і техніки початку ХХ століття. З-за будівництва ЖК "Французький квартал" забудовник знищив сторічна будівля водонасосної станції на вулиці Велика Васильківська, 137. Будівля тягової підстанції в стилі конструктивізму 30-х рр., яке ще збереглося поряд з новим будинком, буде також знесено найближчим часом.

В 2016 році був знесений будинок Олександра Купріна, воспевший побут київських повій на початку минулого століття в повісті "Яма". Його побудували ще в кінці XIX століття за проектом відомого київського архітектора Миколи Казанського. Не дивлячись на багату історію (саме тут працювали редакції перших українських друкованих видань), його знесли і побудували непоказний бізнес-центр.

Знаменитий червоний паркан навколо головного корпусу КНУ Тараса Шевченка на вулиці Володимирській, 61 разом з будівлями університету звели видатні архітектори Києва ХІХ століття Вінченцо і Алессандро Беретті. Недавно він прийшов у занепад, і керівництво університету КНУ вирішив відбудувати його з використанням старого матеріалу. Головна будівля КНУ імені Тараса Шевченка, «Червоний корпус» також був капітально відремонтований до цього часу.

Зазначимо, що КМДА підготували законопроект про посилення відповідальності за знесення та приведення в занепад історичних будівель.

Нагадаємо, у центрі Києва зникли пам'ятники архітектури, фото: "прямо з-під носа"

Як повідомляла Politeka, київський таксист грав у покер, поки віз пасажира.

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