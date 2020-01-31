В Київраді запропонували вирішення проблеми тисняви в метро в годину пік

Депутат Київради заявив, що можна скоригувати графік роботи підприємств, які розташовані біля станцій, пише Politeka.net.

З такою ініціативою виступає депутат Київради, передає видання «Вечірній Київ».

Він вважає для того, щоб уникнути великих скупчень пасажирів у години пік в столичному метро, зокрема на станції «Золоті ворота», варто змінити розклад роботи підприємств поряд з метро.

Такий підхід дозволить більш рівномірно розподіляти пасажиропотік з 18:00 до 19:00, коли більшість громадян поспішають з роботи додому.

Однак, щоб втілити задумане в життя, необхідно «розробити проект рішення та винести його на розгляд профільної комісії».

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Нові турнікети з'являться на 15 станціях: "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Площа Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" і "Харківська".

Нові автоматичні пункти будуть брати плату з допомогою безконтактних банківських карт, смартфонів та інших пристроїв з чіпом NFC і доповненням банку, безконтактних карт оплати проїзду, "Карток киянина", а також разових квитків з QR-кодом в паперовій або електронній формі.

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