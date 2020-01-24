У Києві на секонд-хенді відвідувачі виявили вироби з хутра, яке схоже на котячий

Про це повідомляє "Сегодня".

Першою про "знахідку" повідомила киянка Любов Харченко (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Побачила, що це котяче хутро. У мене ж від самого народження були коти, я їх дуже люблю. І їх хутро я зможу відрізнити від іншого. І на дотик, і на колір", – розповіла киянка.

Жінка зробила фото хутряних виробів і спробувала дізнатися, з чого зроблене хутро. Проте їй не відповіли і наполегливо попросили піти.

На ринок приїхали журналісти і виявили на ринку шарфи-коміри і сумки, які мали таке ж смугасте забарвлення. На хутряних виробах було написано німецькою мовою "Katzenfelle" (котячі шкури).

Після побаченого журналісти викликали на ринок поліцію, про продавці миттєво сховали весь товар.

До речі, київський ресторан опинився в центрі скандалу через утримання тварин у невідповідних умовах.

В одному зі столичних ресторанів, розташованому в Святошинському районі, власники вирішили здивувати відвідувачів незвичайною обстановкою і розмістили в залі з димом кальяну і гучною музикою клітки з папугами, шиншилами та іншими тваринами.

«Від стресу більшість звірів забилися в своїх клітинах. За даним фактом подано заяву в поліцію», — розповіли активісти.

У свою чергу, керівник ресторану в коментарі журналістам запевнив, що тваринам у таких умовах «комфортно».

Він підкреслив, що дуже любить тварин і вирішив розмістити їх в ресторані, щоб радувати відвідувачів. При цьому керівник ресторану додав, що не проти віддати живність в хороші руки.

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