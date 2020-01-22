22 січня у Дніпровському районі столиці Renault Logan влетів у зупинку з людьми
Водій загинув на місці події, також постраждали ще дві людини.
Все сталося близько 6:30. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.
Тіло водія рятувальникам довелося вирізати з автомобіля. Також разом з ним на момент аварії в авто їхав пасажир. Його і людини, який стояв на зупинці, госпіталізували в лікарню. Обставинами ДТП займатися правоохоронні органи.
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Нещодавно ми писали, що в Броварському районі Київської області мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 16 пасажирами вилетів з дороги і перекинувся.
ДТП сталося 15 січня близько 9 години ранку на 39-му кілометрі траси Київ - Чернігів біля с. Скибин Броварського району Київської області. Водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, після чого вилетів у кювет.
Автобус з 16 пасажирами перекинувся. Всі люди виявилися співробітниками фармацевтичної компанії FM Logistic, яка розташована в с. Дударків Бориспільського району.
В результаті інциденту чотири людини отримали травми легкої та середньої тяжкості і були доставлені в Броварську лікарню.
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