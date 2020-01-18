Охоронець ТРЦ Ocean Plaza Микола розповів, як врятував дівчину під час потопу

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав ТСН. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, він на руках виніс на вулицю дівчину, яка ледь не загинула в гарячій воді. Вона була співробітницею одного з магазинів. В результаті події дівчина травм не отримала і вже повернулася до роботи.

"Вона, мабуть, не зрозуміла, що це окріп. Вона почала кричати від болю. Я схопив її на руки і поніс", - поділився співробітник ТРЦ.

Також він додав, що в середньому рівень окропу був дорівнює 10-15 сантиметрів.

"Багато кричали. Ми не могли розібратися, звідки лунали крики. Все було в тумані", - розповів чоловік.

Після своїх самовідданих дій під час потопу Микола отримав важкі травми – опіки рук і верхніх частин стоп. Зараз він проходить лікування будинку в Маріуполі.

Нагадаємо, НП сталася ввечері в понеділок, 13 січня, - в районі Либідської поруч з ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрасу, окріп затопив нульовий поверх торгового центру. Постраждали люди і автомобілі, залишені на парковці. В одну з утворених ям потрапив автобус "Богдан" з пасажирами.

Міська влада прокоментувала інцидент і обіцяла компенсувати збитки водіїв, чиї авто постраждали біля Ocean Plaza.

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", – заявив представник КМДА.

Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарити окропом, всюди пар.

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