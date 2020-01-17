Під Києвом неадекватний чоловік нападає на людей

На днях він проломив залізним гаком чоловікові голову в центрі Бучі.

Про це повідомляють користувачі пабліка "Громада Ворзеля" в Facebook, передає Politeka.

Жителі міста пишуть, що він може покалічити, вбити за будь-яку суму грошей і він психічно нездоровий. Його часто бачили в Гостомелі, Бучі, Ірпені, Ворзелі.

"Зараз на примусовому лікуванні в Кичеєві. Як буде далі, невідомо", – уточнюється в пабліку, де також опубліковано фото чоловіка.

Крім того, раніше ми писали про іншого чоловіка, який у Києві намагався згвалтувати 10-річну дівчинку. Їй вдалося вирватися і втекти. Виявилося, жертва прийшла на запрошення "друга", яким виявився 41-річний педофіл.

Правоохоронці затримали чоловіка і провели обшук у його квартирі. Вони там отримали деякі речові докази його діяльності. Мобільний телефон чоловіка виявився цілою галереєю знімків від дівчат, з якими він спілкувався.

Нещодавно ми писали, що у київському метро пасажирам вдалося самостійно знешкодити хулігана з холодною зброєю.

Чоловік намагався напасти на пасажира і порізати його «заточкою», але втрутилися перехожі урезонили буйного неадеквата.

Інцидент стався на станції метро «Палац Спорту».

Нагадаємо, киянам підвищили зарплату: як змінилися виплати з 1 січня.

Як повідомляла Politeka, жахом обернулось свято в центрі Києва, багато постраждалих.

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