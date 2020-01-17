У Києві вночі 17 січня горів приватний будинок, в якому знаходилися люди

Про це розповіли в паблику «Київ сьогодні».

За попередньою інформацією, пожежа сталася в будинку на вулиці Адмірала Ушакова: загорівся дах у приватному двоповерховому будинку.

Мешканці, які перебували в будинку, помітивши загоряння, відразу ж спустилися на перший поверх і викликали рятувальників. Пожежу оперативно ліквідували, і ніхто не постраждав.

Крім того, в Києві о 22:12 сталася ще одна пожежа, яка виявилась фатальною для людини. Про це повідомили в ДСНС України в столиці.

Як повідомляється, поруч НАУ горіла житлова квартира, загинув господар житла. Пожежники розповіли, що пожежа сталася в квартирі на сьомому поверсі десятиповерхового будинку, розташованого на вулиці Ніжинській, що в Солом'янському районі.

Нещодавно ми писали, що пасажирський поїзд Шостка-Київ загорівся на ходу.

Як повідомляють очевидці, вогняне НП сталася вдень 13 січня у Чернігівській області між селами Халимоново і Бахмачем. Обійшлося без постраждалих. В результаті голову поїзда довелося міняти, а пасажири прибули на кінцеву станцію Київ-Пасажирський із запізненням на 6 годин.

Як передає телеграм-канал PavlovskyNews, в «Укразалізниці» з цього приводу буде створена спеціальна комісія для встановлення причин спалаху. За останні 2 тижні це вже третя пожежа на залізниці.

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Як повідомляла Politeka, дом-монстр з'явився в центрі Києва, фото.

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