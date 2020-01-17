В Киеве ночью 17 января горел частный дом, в котором находились люди

Об этом рассказали в паблике «Киев сегодня».

По предварительной информации, пожар произошел в доме на улице Адмирала Ушакова: загорелась крыша в частном двухэтажном доме.

Жильцы, которые находились в доме, заметив возгорание, сразу же спустились на первый этаж и вызвали спасателей. Пожар оперативно ликвидировали, и никто не пострадал.

Кроме того, в Киеве в 22:12 произошел еще один пожар, который оказался фатальным для человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в столице.

Как сообщается, рядом с НАУ горела жилая квартира, погиб хозяин жилья. Пожарные рассказали, что возгорание произошло в квартире на седьмом этаже десятиэтажного дома, расположенного на улице Нежинской, в Соломенском районе.

Недавно мы писали, что пассажирский поезд Шостка-Киев загорелся на ходу.

Как сообщают очевидцы, огненное ЧП произошло днем 13 января в Черниговской области между селами Халимоново и Бахмачем. Обошлось без пострадавших. В результате голову поезда пришлось менять, а пассажиры прибыли на конечную станцию Киев-Пассажирский с опозданием на 6 часов.

Как передает телеграм-канал PavlovskyNews, в «Укразализнице» по данному поводу будет создана специальная комиссия, для установления причин возгорания. За последние 2 недели это уже третий пожар на железной дороге.

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

Как сообщала Politeka, дом-монстр появился в центре Киева, фото.

Также Politeka писала, что киевский вокзал стал центром грандиозного торжества из-за воина АТО.