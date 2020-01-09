У Києві подорожчає проїзд у деяких маршрутках

Відповідні оголошення з'явилися в автобусах № 240 і 241, що курсують на Лісовому масиві, пише Politeka.net.

"З 11 січня вартість проїзду становитиме 6 грн", - йдеться в оголошеннях.

Зараз проїзд у цих маршрутних таксі коштує 5 грн.

До речі, причини подорожчання в оголошенні не зазначено, а водії на такі питання не відповідають.

Крім того ми писали, що у київській маршрутці 7 січня словесна перепалка між пасажирами переросла в бійку.

Відомо, що в маршрутку зайшов пасажир, який почав читати іншим нотації з приводу відсутності вільних місць і старості, “яка приходить до нас всім”.

У відповідь на зауваження, що один з пасажирів зробив українською мовою, бешкетник почав ображати українську націю нецензурними виразами. При цьому він називав себе українцем і був готовий показати паспорт.

Коли слова закінчилися, хуліган розпустив руки, за що інші пасажири почали виштовхувати його з маршрутки.

Нещодавно ми писали, що до середини 2020 року в київському метро повинні поставити 23 комплекти контрольного автоматичного вхідного пункту LOTTol.

Нові турнікети з'являться на 15 станціях: "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Площа Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" і "Харківська".

Нові автоматичні пункти будуть брати плату з допомогою безконтактних банківських карт, смартфонів та інших пристроїв з чіпом NFC і доповненням банку, безконтактних карт оплати проїзду, "Карток киянина", а також разових квитків з QR-кодом в паперовій або електронній формі.

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