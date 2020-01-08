У київській маршрутці 7 січня словесна перепалка між пасажирами переросла в бійку
Відео інциденту з'явилося в соціальній мережі Facebook, пише Politeka.net.
Відомо, що в маршрутку зайшов пасажир, який почав читати іншим нотації з приводу відсутності вільних місць і старості, “яка приходить до нас всіх”.
У відповідь на зауваження, яке один з пасажирів зробив українською мовою, бешкетник почав ображати українську націю нецензурними виразами. При цьому він називав себе українцем і був готовий показати паспорт.
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Коли слова закінчилися, хуліган розпустив руки, за що інші пасажири почали виштовхувати його з маршрутки і відібрали шапку.
Користувачі мережі зазначили, що чоловік ще мало отримав. "Мало дали по морді бидлу", "Мало надавали худобі! І язик повернувся так з людьми розмовляти!", " мало...", "Доколядувався".
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"На метро Васильківська горів МАФ з сигаретами. На щастя, ніхто не постраждав.
Причини виникнення пожежі встановлюються",- йдеться в повідомленні.
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