В киевской маршрутке 7 января словесная перепалка между пассажирами переросла в драку
Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook, пишет Politeka.net.
Известно, что в маршрутку зашел пассажир, который начал читать другим нотации по поводу отсутствия свободных мест и старости, “которая приходит к нам всем”.
В ответ на замечание, которое один из пассажиров сделал на украинском языке, дебошир начал оскорблять украинскую нацию нецензурными выражениями. При этом он называл себя украинцем и был готов показать паспорт.
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Когда слова закончились, хулиган распустил руки, за что другие пассажиры начали выталкивать его из маршрутки и отобрали шапку.
Пользователи сети отметили, что мужчина еще мало получил. "Мало дали по морде быдлу", "Мало надавали скоту!И язык вернулся так с людьми разговаривать!", " мало..."ґ. "Доколядовался".
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