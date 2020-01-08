В киевской маршрутке 7 января словесная перепалка между пассажирами переросла в драку

Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook, пишет Politeka.net.

Известно, что в маршрутку зашел пассажир, который начал читать другим нотации по поводу отсутствия свободных мест и старости, “которая приходит к нам всем”.

В ответ на замечание, которое один из пассажиров сделал на украинском языке, дебошир начал оскорблять украинскую нацию нецензурными выражениями. При этом он называл себя украинцем и был готов показать паспорт.

Когда слова закончились, хулиган распустил руки, за что другие пассажиры начали выталкивать его из маршрутки и отобрали шапку.

Gepostet von Світлана Мащенко am Dienstag, 7. Januar 2020

Пользователи сети отметили, что мужчина еще мало получил. "Мало дали по морде быдлу", "Мало надавали скоту!И язык вернулся так с людьми разговаривать!", " мало..."ґ. "Доколядовался".

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"На метро Васильковской горел МАФ с сигаретами. К счастью, никто не пострадал.

Причины возникновения пожара устанавливаются",- говорится в сообщении.

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