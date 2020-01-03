В Києві, біля Індустріального мосту, літня жінка накинулась на дівчину

Відео з місця події опублікувала група dtp.kiev.ua.

Очевидці зняли на камеру, як пенсіонерка б'є пакетом, який тримала в руках, дівчину по голові.

Від нападниці дівчину врятували випадкові перехожі.

Раніше ми писали, що розмір мінімальної зарплати, в тому числі і для киян, має зрости з 1 січня 2020 року.

Передає Politeka.net з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

Відзначається, що сума, на яку зросте мінімальна заробітна плата, становить 550 гривень. Зараз вона становить 4 тисячі 723 гривні.

Додамо, що в останній раз розмір мінімальної заробітної плати змінювався рівно рік тому, 1 січня 2019 року. Тоді сума доплати становила 450 гривень, тобто мінімальна зарплата зросла на 12,1%.

Відповідно, підвищився і розмір прожиткового мінімуму: з 1 січня 2020 року він становить для однієї людини на місяць 2 тисячі 27 гривень, з 1 липня – 2 тисячі 118 гривень, з 1 грудня – 2 тисячі 189 гривень.

Крім того, ми писали, що київське метро не втомлюється неприємно дивувати пасажирів нескінченними ноу-хау, на які українці не встигають реагувати просто фізично.

За скасуванням жетонів була хаотична зміна безконтактних карток, які часто проблематично поповнити в касах підземки.

Скандальною історією поділився киянин на своїй сторінці в Facebook.

"КП "Київський метрополітен", а підкажіть, будь ласка, ім'я, прізвище і посаду особи (а ще краще тэгните його тут), який постійно придумує нові (і взаємовиключні) правила оплати проїзду в метро. Мені здається, місто має знати своїх героїв - хто цей чоловік-інновація, двигун прогресу, невгамовний винахідник, генератор ох**тільних ідей одна краща за іншу? Думаю, багато хто хотів би висловити свою щиру подяку. За правило про один жетон в руки, через яке довелося купувати(!) зелену картку, яку вже через пів року хрін де поповниш, так що автомати для цього вимкнені,через те, що хтось придумав синю картку (яку теж треба тепер придбати, якого х**а), тупо наплювавши на власників зеленої. Ви там коли придумуєте черговий хитромудрий спосіб плюнути в своїх пасажирів, задумайтесь на хвилинку кому простіше - метрополітену придумати і запровадити його, або пасажирам тупо перестрибнути через турнікети і обплювати там у вас нах**н все? просто якщо у вас ставлення до пасажирів скотиняче, то ви потім не дивуйтеся скотскому відношенню до вас, обпльованним станціям, змальованих вагонах, порізаним сидушкам та іншого вандалізму, тому що в такій ситуації це не вандалізм, а взаємність і карма", - пише автор публікації.

Нагадаємо, киянам підвищили зарплату: як змінилися виплати з 1 січня.

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