В Киеве, около Индустриального моста, пожилая женщина набросилась на девушку

Видео с места происшествия опубликовала группа dtp.kiev.ua.

Очевидцы запечатлели, как пенсионерка бьет пакетом, который держала в руках, девушку по голове.

От нападавшей девушку спасли случайные прохожие.

Ранее мы писали, размер минимальной зарплаты, в том числе и для киевлян, должен вырасти с 1 января 2020 года.

Передает Politeka.net со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Отмечается, что сумма, на которую вырастет минимальная заработная плата, составляет 550 гривен. Сейчас она составляет 4 тысячи 723 гривны.

Добавим, что в последний раз размер минимальной заработной платы изменялся ровно год назад, 1 января 2019 года. Тогда сумма доплаты составляла 450 гривен, то есть минимальная зарплата выросла на 12,1%.

Соответственно, повысился и размер прожиточного минимума: с 1 января 2020 года он составляет для одного человека на месяц 2 тысячи 27 гривен, с 1 июля – 2 тысячи 118 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 189 гривен.

Кроме того, мы писали, что киевское метро не устает неприятно удивлять пассажиров бесконечными ноу-хау, на которые украинцы не успевают реагировать просто физически.

За отменой жетонов последовала хаотичная смена бесконтактных карточек, которые часто проблематично пополнить в кассах подземки.

Скандальной историей поделился киевлянин на своей странице в Facebook.

"КП "Киевский метрополитен", а подскажите, пожалуйста, имя, фамилию и должность человека (а еще лучше тэгните его здесь), который постоянно придумывает новые (и взаимоисключающие) правила оплаты проезда в метро. Мне кажется, город должен знать своих героев - кто этот человек-инновация, двигатель прогресса, неугомонный изобретатель, генератор ох**тельных идей одна лучше другой? Думаю, много кто хотел бы ему выразить свою искреннюю благодарность. За правило про один жетон в руки, через которое пришлось покупать(!) зеленую карточку, которую уже через пол года хрен где пополнишь, так что автоматы для этого выключены, из-за того, что кто-то придумал синюю карточку (которую тоже надо теперь купить, какого х**а), тупо наплевав на владельцев зеленой. Вы там когда придумываете очередной хитроумный способ плюнуть в своих пассажиров, задумайтесь на минутку кому проще - метрополитену придумать и внедрить его, или пассажирам тупо перепрыгнуть через турникеты и обплевать там у вас нах**н все? просто если у вас отношение к пассажирам скотское, то вы потом не удивляйтесь скотскому отношению к вам, обплеванным станциям, обрисованным вагонам, изрезанным сидушкам и прочему вандализму, потому что в такой ситуации это не вандализм, а взаимность и карма", - пишет автор публикации.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.

Также Politeka писала, что Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес жесткий вердикт.