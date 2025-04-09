В ДТЭК предупредили жителей Киевской области о том, какие графики отключения света планируются на четверг, 10 апреля 2025 года.

В ряде населенных пунктов Киевской области в четверг, 10 апреля 2025 года, будут снова действовать графики отключения света от ДТЭК, сообщает Politeka.

По данным "Укрнерего", в Украине продолжает расти уровень потребления электроэнергии. Главная причина – это холодная погода с ночными заморозками. Ситуацию в энергосистеме усложняет необходимость постоянных аварийно-восстановительных работ в сети, чтобы ликвидировать последствия вражеских дроновых и ракетных атак.

ДТЭК также продолжает профилактические работы в электросети в Киевской области, и поэтому 10 апреля снова будут применены локальные графики отключения света.

В частности, в четверг с 8:30 до 19:30 без электроснабжения останутся жители села Сущаны на территории Кагарлыкской общины по улицам Полевой и Трохименко, пишет Politeka.

Также графики отключения света в Киевской области 10 апреля будут действовать в связи с чисткой линий электропередач в селах Погребы, Зазимье, Рожны, Пуховка. Точное время и продолжительность обесточений пока не сообщаются.

Для столицы и других населенных пунктов в регионе ДТЭК пока не сообщал о каких-либо ограничениях на четверг.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят украинцев пытаться экономно использовать электроэнергию и ограничить использование мощных электроприборов с 8 до 21 часа.

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