Стало известно о графиках отключения света в Киевской области, которые ДТЭК запланировал на среду, 9 апреля 2025 года.

Чтобы повысить надежность электроснабжения в регионе, ДТЭК запланировал на 9 апреля в Киевской области работы в сети и соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

Такие ограничения электроснабжения будут продолжаться до 10 часов в сутки.

Энергетики предупреждают, что в связи с проведением профилактических работ в среду без электроснабжения с 8:30 до 17:00 останутся жители поселка Бородянка по улицам Героев Чернобыля, Дружбы, Индустриальная, Кибенко, Молодежная, Неопределенная, Победы, Свободы, Франко, пер. Дружнянский.

В рамках Великодимерской общины в Броварском районе Киевской области, как сообщает Politeka, графики отключения света 9 апреля будут действовать с 9:00 до 19:00 в двух населенных пунктах:

в поселке Великая Дымерка по улицам Броварской, Вербной, Сентябрьской, Василия Стуса, Евдокии Бессмертной, Олимпийской, Курчатова, Павла Скоропадского, Печерской, Яблоневой;

в селе Гоголев по ул. Европейская и Семьи Сущинских.

Для Киева и других населенных пунктов области пока ДТЭК не сообщал о применении графиков отключения света на 9 апреля, но об этом могут сообщить позже, даже непосредственно перед обесточиванием в среду.

В целом, по данным "Укрэнерго", в Украине сейчас высокий уровень потребления электроэнергии, ситуацию ухудшили неблагоприятные погодные условия, в частности облачность и похолодание.

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