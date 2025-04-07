Во вторник, 8 апреля 2025 года, в Киевской области будут действовать новые графики отключения света от ДТЭК – жители останутся без электроэнергии на 10 часов.

ДТЭК запланировал на вторник, 8 апреля 2025 года, новые локальные графики отключения света в Киевской области и предупредил жителей о неудобствах, пишет Politeka.

В пределах Броварской территориальной общины в Киевской области на 8 апреля запланированы профилактические работы в энергосети, из-за которых будут введены графики отключения света с 9:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

село Требухов (по улицам Благодатная, Кобзарская, Краевая, Довженко, Грушевского, Патриотическая, Садовая, Небесной сотни);

село Княжичи (на ул. Богдана Хмельницкого, Строителей, Сентябрьской, Героев Крут, Любомира Гузара, Дружбы, Энтузиастов, Зеленой, Ивана Силы, Кагатной, Цветочной, Лесной, Марии Лагуновой, Новой, Радужной, Садовой, Свободы, Соборности, Михаила Стогния, Тихой, Майской, Шевченко, Шептицкого, Ясной, переулках Ясный, Любомира Гузара и Якова Железного).

Также графики отключения света 8 апреля будут действовать в Бучанской общине Киевской области. ДТЭК предупреждает, что во вторник с 9 до 19 часов останутся без электроэнергии жители поселка Ворзель по улице Михаила Городецкого, пишет Politeka.

Планируемые меры должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить аварийные ситуации в будущем.

Для столицы и других населённых пунктов региона пока не сообщалось об ограничении электроснабжения на вторник. Если ситуация изменится, ДТЭК об этом сообщит дополнительно.

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