Местным жителям показали графики отключения газа в Киевской области с 7 по 13 апреля.

Графики отключения газа в Киевской области с 7 по 13 апреля будут применяться из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как сообщают на официальном сайте филиала "Газсети", остановка газоснабжения коснется сразу нескольких населенных пунктов.

Так, в Васильковском районе, с понедельника по пятницу, в связи с ремонтом на проводе высокого давления, частично будут прекращены поставки потребителям села Большая Снитинка. Местным жителям рекомендуют перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до возобновления подачи.

В среду с 08:00 до 17:00, в Белозерковском районе, жители также сошлись с перебоями. Речь идет об улицах Кольцевой, Полевой, Сагайдачного, Независимости и Грушевского в селе Фурсы.

Кроме того, графики отключения газа в Киевской области с 7 по 13 апреля указывают, что с понедельника по пятницу планируются работы по газопроводам в Таращанском районе. С 09:00 понедельника по 16:00 пятницы частично прекратят поставки до нескольких улиц в городе Тетиев: Садовой, Владимира Сиранчука (Герцена), Заречной, Панченко, Луговой и Садового переулка. Потребителям также рекомендуется перекрыть краны на опусках.

Восстановление после проведенных работ будет производиться работниками филиала «Газсети», а точное время восстановления можно будет узнать через местные службы, говорится на официальном сайте компании.

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