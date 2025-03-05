Каким будет прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 6 марта – Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко раскрыли подробности.

На четверг, 6 марта 2025 года, прогноз погоды в Киеве и Киевской области испортит только одна деталь – штормовой ветер, сообщает Политека.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области 6 марта наконец-то выйдет солнышко, ожидается лишь небольшая облачность, без осадков.

Ожидается, что 6 марта в Киеве и Киевской области будет наконец тепло. Температура в Киеве будет колебаться от +4+6 ночью до +14+16 градусов днем, а в Киевской области – от +1+6 ночью до +12+17 днем, пишет Политека.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 6 марта.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области на 6 марта. Ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с, сохраняется первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предостерегают, что такие погодные условия могут стать причиной осложнений в работе разных предприятий, в частности, энергетических, строительных, коммунальных, а также усложнить движение транспорта.

Как добавила синоптикиня Наталья Диденко, прогноз погоды в Киеве на 6 марта действительно обещает теплую погоду без осадков, с сильным порывистым ветром. Но уже 7-8 марта ветер должен ослабнуть, при этом на Киевщине будет сухо, тепло и солнечно. Ближайшее же похолодание в Киевской области ожидается с 14-15 марта.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 6 марта.

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