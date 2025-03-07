В рамках дела было установлено, что на имя мужчины был открыт счет в ПриватБанке, а также выданы карточки, что подтверждается выписками.

ПриватБанк неправомерно осуществлял автоматическое списание средств со счета мужчины для погашения задолженности, что привело к подаче иска на сумму 435 037 гривен, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение вынес Днепровский районный суд Киева.

В рамках дела было установлено, что на имя мужчины был открыт счет в ПриватБанке, а также выданы карточки, что подтверждается выписками и подписанными заявлениями в 2017 и 2021 годах. Однако задолженность по кредитному договору ПриватБанка, заключенному в октябре 2011 года, не была подтверждена, а расчеты, касающиеся этого долга, были начислены с 2012 года, что свидетельствует о безосновательности начисления.

ПриватБанк не смог предоставить достаточные документы, подтверждающие заключение договора, а новые договоры 2017 и 2021 годов не могли служить основанием для согласования условий старого договора. Суд отметил, что из-за отсутствия правовых оснований для рассмотрения первоначального иска были отклонены требования ПриватБанка о применении срока исковой давности.

Что касается встречного иска, суд учел, что за период со 2 апреля 2018 по 19 марта 2021 ПриватБанк осуществил автоматические списания средств на сумму 12 153 гривны. Истец за этот период не обращался в банк с требованием возмещения средств, однако суд удовлетворил его требования частично, взыскав с банка эту сумму.

Суд также отклонил требование о компенсации расходов на правовую помощь в размере 23 450 гривен из-за отсутствия надлежащего документального подтверждения этих расходов.

Таким образом суд признал действия ПриватБанка нарушением гражданского законодательства, а также обязал его вернуть часть средств истцу.

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