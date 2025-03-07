Перевод ПриватБанка происходит мгновенно, а процесс занимает всего несколько минут.

Клиенты "ПриватБанка" могут легко перечислять средства, используя только номер телефона получателя, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "ПриватБанка". Эта услуга значительно упрощает финансовые операции, ведь не нужно знать номер карты получателя или передавать свои реквизиты.

Как активировать переводы по телефону?

Открыть мобильное приложение "Приват24" .

. Выберите карту и перейдите в меню "Платежные настройки" .

. Установить "Карту по умолчанию" и активировать функцию "Переводы по телефону" .

Как осуществить перевод?

Открыть раздел "Сервисы" и нажать "Перевод на карту" .

и нажать . Выбор получателя из списка контактов в телефоне.

Ввести сумму и подтвердить платеж.

Перевод ПриватБанка происходит мгновенно, а процесс занимает всего несколько минут.

При осуществлении перевода "ПриватБанка" по телефону в "Приват24" система автоматически определяет, подключен ли получатель к сервису:

Зеленая плашка – получатель пользуется "Приват24" .

– получатель пользуется . Синяя плашка – номер принадлежит клиенту другого банка.

– номер принадлежит клиенту другого банка. Серая плашка – пользователь не подключен к услуге или не является клиентом "ПриватБанка".

Если карта "ПриватБанка" для зачисления средств еще не выбрана, банк предложит сделать это во время перевода.

Если у получателя сохранен номер телефона отправителя, он увидит его в контактах в приват24 . Далее остается только указать сумму, выбрать способ уплаты комиссии (если она есть), проверить правильность данных и подтвердить платеж. Получатель получит деньги всего через несколько минут.

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