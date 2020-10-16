За первые девять месяцев 2020 года из столичных лечебных заведений уволилось свыше семи тысяч сотрудников.

Такую цифру назвал мэр Киева Виталий Кличко, на слова которого ссылается «Интерфакс-Украина».

Кличко уточнил, что немногим меньше половины названной цифры составляет технический персонал. Есть и весьма квалифицированные врачи.

Киевская городская государственная администрация пыталась остановить этот отток, доплачивая медикам из городского бюджета. Только в 2020 году на это был направлен почти миллиард гривен. Однако желаемого результата эта мера не дала. Сейчас, как отметил Кличко, в больницах Киева свободно около СМИ с половиной тысяч вакансий.

По его мнению, эту тенденцию нельзя объяснить какой-то одной причиной. Однако важную роль играет эпидемия коронавируса и риск, вызванный ею.

Кличко сообщил, что в нынешнем году в колледжах Киева обучили за бюджетный счёт 557 медсестёр. Однако работать по специальности пошли только 207 из них. В отношении молодых врачей наблюдается такая же пропорция.

Олег Гелевей, депутат Киевского городского совета и председатель его постоянной медицинской комиссии, согласен с Кличко лишь отчасти.

По данным Гелевея, передаёт «Громадське радіо», с начала пандемии коронавируса и по сей день из киевских медицинских учреждений уволились от одной пятой до одной четвёртой части сотрудников. Врачи составляют лишь десятую часть из них.

Главную причину этого Гелевей видит в чрезвычайно низких зарплатах. По его словам, никакая медсестра не пойдёт, рискуя жизнью, бороться с эпидемией за 10-15 тысяч гривен.

Политик считает, что проблему можно решить только на уровне государства: перераспределить средства и направить дополнительные средства на борьбу с пандемией, в том числе на повышение зарплат персоналу.

Ранее сообщалось о крайне тяжёлых условиях, в которых работает районная больница на Харьковщине.

А в Николаевской области врачам для борьбы с эпидемией выдали негодное оснащение.