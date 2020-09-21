КГГА запустила в Киеве прокат самокатов в сотрудничестве с компанией Kiwi, несмотря на то, что ранее мэр Виталий Кличко настаивал на том, что такой вид транспорта является запрещенным

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Срегей Наумович, заявив, что таким образом Кличко положил Bolt на киевлян и честную конкуренцию.

“Попалась такая реклама. Фирма «в сотрудничестве с КГГА» запустила в Киеве прокат самокатов. И это через месяц после того, как Кличко заявил, что такой вид транспорта чуть ли не запрещён”, - рассказал он, опубликовав скриншот рекламы, касающейся проката электросамокатов Kiwi.

Наумович отметил, что такие резкие перемены в настроениях мэра произошли после того, как на рынок вышла компания Bolt.

“А дело, думаю, было так: фирма договорилась, что ей помогут в мэрии, вопросы порешала, пообещала кому-то «кусочек пирога», но тут без разрешения влез со своим бизнесом какой-то Bolt. Это в планы не входило и мэр «наехал» на конкурирующую организацию”, - пояснил блогер.

При этом, по его словам, ни мэр, ни КГГА не сделали ничего, чтобы урегулировать сервисы проката самокатов в Киеве.

“Очень похоже на то, что мэр положил Bolt на честную конкуренцию, а также на киевлян, ведь очевидно, что законы, за это время не поменялись, а безопасность этого вида передвижения также не потерпела изменений. Кроме того, я не слышал, чтобы КМДА через соответствующее министерство предложило какой-либо законопроект, призванный урегулировать данную деятельность. Зато «в сотрудничестве с КГГА» появился новый игрок в данном бизнесе. Очевидное кумовство”, - резюмировал Наумович.