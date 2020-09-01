В Киеве закрыли одну из школ из-за вспышки коронавирусной инфекции
Инфицировались двое учителей учебно-воспитательного копмлекса №240”Социум".
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Больные контактировали с 21 сотрудником учебного учреждения. Школу отправлили на карантин.
Обучение будет проходить в дистанционном режиме.
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Отметим, что в Киеве могут повторно закрыть метро и запретить работу наземного транспорта.
Об этом стало известно из заявления мэра Киева Виталия Кличко.
"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв заболеваемости, то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизнь людей», – сказал мэр.
Напомним, исполняющий обязанностями министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что будет со школьными каникулами.
Известны рекомендации Минобразования на период карантина. Так, Сергей Шкарлет на своем брифинге заявил, что в школах будут принимать решения о переносе каникул индивидуально, учитывая эпидемическую ситуацию в отдельно взятом регионе.
И. о. министра образования отметил, что учебный год начинается с 1 сентября, однако со своими особенностями из-за эпидемической ситуации в каждом регионе. Так, в школах необходимо предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и длительности учебных семестров.
Шкарлет добавил, что в областях "зеленой", "желтой", «оранжевой» зон в школы можно ходить в обычном режиме. А вот в "красной" - посещать занятия нельзя, а обучение нужно проводить в исключительно дистанционном режиме.
Добавим, что серьезные ограничения затронут и студентские общежития. Главное правило, как утверждают в МОЗ, — все, кто находится в общежитии, обязаны носить защитные маски либо респираторы вне комнат и пользоваться антисептиками на входе.
Жителям и сотрудникам общежитий должны проводить температурный скрининг, и к работе не будут допускать людей, у которых температура выше 37,2 градусов.
Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.
Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.
Также Politeka писала, что новая волна эпидемии зафиксирована на Одесчине, больницы не справляются