В Киеве закрыли одну из школ из-за вспышки коронавирусной инфекции

Инфицировались двое учителей учебно-воспитательного копмлекса №240”Социум".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Больные контактировали с 21 сотрудником учебного учреждения. Школу отправлили на карантин.

Обучение будет проходить в дистанционном режиме. 

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Отметим, что в Киеве могут повторно закрыть метро и запретить работу наземного транспорта.

Об этом стало известно из заявления мэра Киева Виталия Кличко.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв заболеваемости, то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизнь людей», – сказал мэр.

Виталий Кличко, брифинг

Напомним, исполняющий обязанностями министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что будет со школьными каникулами.

Известны рекомендации Минобразования на период карантина. Так, Сергей Шкарлет на своем брифинге заявил, что в школах будут принимать решения о переносе каникул индивидуально, учитывая эпидемическую ситуацию в отдельно взятом регионе. 

И. о. министра образования отметил, что учебный год начинается с 1 сентября, однако со своими особенностями из-за эпидемической ситуации в каждом регионе. Так, в школах необходимо предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и длительности учебных семестров. 

Шкарлет добавил, что в областях "зеленой", "желтой",  «оранжевой» зон в школы можно ходить в обычном режиме. А вот в "красной" - посещать занятия нельзя, а обучение нужно проводить в исключительно дистанционном режиме.

Добавим, что  серьезные ограничения затронут и студентские общежития. Главное правило, как утверждают в МОЗ, — все, кто находится в общежитии, обязаны носить защитные маски либо респираторы вне комнат и пользоваться антисептиками на входе.

Жителям и сотрудникам общежитий должны проводить температурный скрининг, и к работе не будут допускать людей, у которых температура выше 37,2 градусов.

Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.

Также Politeka писала, что новая волна эпидемии зафиксирована на Одесчине, больницы не справляются