Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Києві на 18 квітня та розповіли, чого очікувати від цього весняного дня.

Прогноз погоди у Києві на 18 квітня обіцяє комфортне весняне тепло та хмарність, але сухість, повідомляє Politeka.

Від самого ранку температура триматиметься на рівні +11°–14°, вдень повітря прогріється до +23°, а ввечері знизиться до +18°. Без опадів. Вітер буде слабким — до 3,6 м/с, тиск злегка коливатиметься в межах 749–752 мм рт. ст., вологість поступово зменшуватиметься з 65% до 32%.

У місті день мине без сонця, але з приємною температурою, яка дозволить комфортно провести час на вулиці. Прогноз погоди у Києві на 18 квітня підтверджує прихід справжньої весни: народний календар зазначає, що цього дня остаточно втрачає силу зима, а природа прокидається — з’являються цвіркуни.

Цієї дати в минулому спостерігалися як значні морози, так і спекотне тепло: у 1895 році температура опускалася до -4°, а у 1920 сягала +25°.

День буде стабільним, тож жодних неприємних сюрпризів очікувати не варто — чудова нагода для прогулянок і планування активного відпочинку просто неба.

Наступні дні теж обіцяють бути теплими, тож мешканці столиці можуть поступово переходити на весняний гардероб. Синоптики радять скористатися сприятливими погодними умовами для прогулянок, адже таких теплих днів з кожним тижнем ставатиме більше.

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