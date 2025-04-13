У різних населених пунктах Київської області в понеділок, 14 квітня 2025 року, діятимуть локальні графіки відключення світла.

У понеділок, 14 квітня 2025 року, в Київській області знову буде задіяно локальні графіки відключення світла, які триватимуть по 10-12 годин на добу, пише Politeka.

Такі знеструмлення ДТЕК запроваджує у звʼязку з необхідністю проведення профілактичних і ремонтних робіт у мережі, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти можливим аваріям у майбутньому.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в понеділок, 14 квітня, графіки відключення світла в Київській області діятимуть на території Кагарлицької громади, повідомляє Politeka. Без електрооенергії тимчасово залишаться мешканці:

міста Кагарлик по вулиці Берегова та провулку Столичний – із 8:30 до 19:30;

села Черняхів по вулицях Береговій, Заводській, Свободи, Староцерківській, Лесі Українки та Валерія Чухрая – з 8:30 до 18:30.

Також планові знеструмлення в понеділок відбудуться в межах Мaлoвільшaнської територіальної громади з 8:00 до 20:00 в таких населених пунктах:

село Коженики (вулиці Набережна таНовосельська);

село Мала Вільшанка (вул. Шкільна).

Для Києва та інших населених пунктів поки не повідомлялося про запровадження графіків відключення світла на 14 квітня. Щоб отримати інформацію про додаткові обмеження, стежте за сторінками ДТЕК та територіальних громад.

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