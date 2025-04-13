В разных населенных пунктах Киевской области в понедельник, 14 апреля 2025 года, будут действовать локальные графики отключения света.

В понедельник, 14 апреля 2025 года, в Киевской области снова будут задействованы локальные графики отключения света, которые продлятся по 10-12 часов в сутки, пишет Politeka.

Такие обесточения ДТЭК вводит в связи с необходимостью проведения профилактических и ремонтных работ в сети, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить возможные аварии в будущем.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в понедельник, 14 апреля, графики отключения света в Киевской области будут действовать на территории Кагарлыкской общины, сообщает Politeka. Без электрооэнергии временно останутся жители:

города Кагарлык по улице Береговая и переулку Столичный – с 8:30 до 19:30;

села Черняхов по улицам Береговой, Заводской, Свободы, Староцерковской, Леси Украинки и Валерия Чухрая – с 8:30 до 18:30.

Также плановые обесточения в понедельник состоятся в пределах Маловильшaнской территориальной общины с 8:00 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

село Коженики (улицы Набережная и Новосельская);

село Малая Ольшанка (ул. Школьная).

По Киеву и другим населенным пунктам пока не сообщалось о введении графиков отключения света на 14 апреля. Чтобы получить информацию о дополнительных ограничениях, следите за страницами ДТЭК и территориальных общин.

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