Маршрут передбачає новий графік поїздів з Києва та зупинки на низці станціях в період Великодня

Компанія перевізник "Укрзалізниця" на період Великодніх свят призначила додатковий поїзд, тому ввела новий графік поїздів з Києва, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили у компанії.

"На період великодніх свят Укрзалізниця призначає додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 зі столиці до Одеси. Він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі — до рідних, друзів чи просто до моря або столиці", - йдеться у повідомленні.

Розклад виглядає наступним чином: потяг вирушатиме до Одеси щодня о 08:33 та прибуватиме до пункту призначення о 18:08. У зворотному напрямку — відправлення з Одеси о 10:28, прибуття до Києва — о 21:15.

Маршрут передбачає новий графік поїздів з Києва та зупинки на таких станціях: Вінниця, Жмеринка, Подільськ, Роздільна, Кодима, Рудниця, Вапнярка та Козятин. Придбати квитки можна через застосунок "Укрзалізниці", на офіційному сайті компанії або в залізничних касах.

Підкреслимо, що також "Укрзалізниця" на пікові дати Великодніх свят призначила додатковий регіональний поїзд, який курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці з 18 по 21 квітня та з 25 по 28 квітня. Цей додатковий поїзд розрахований на 170 місць.

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