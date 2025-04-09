Учасникам програми надається грошова допомога у Києві та області у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень.

Грошова допомога в Києві та області надається Благодійного фонду "МХП — Громаді" у розмірі до 100 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.

Програма надає можливість отримати мікрогранти для започаткування, розширення чи переміщення бізнесу.

Ініціатором конкурсу є фонд, який проводить його з метою підтримки розвитку підприємництва в умовах негативних економічних і соціальних наслідків війни для міст та сіл.

Учасникам програми надається від 50 тис. грн до 100 тис. грн. Водночас для участі у конкурсі необхідно забезпечити співфінансування на рівні не менше за суму гранту.

Участь можуть взяти жителі зазначених регіонів, які відповідають таким умовам: мають бізнес-ідею та потребують фінансування; володіють бізнесом у селі чи маленькому містечку і хочуть розширити, перенести чи покращити його діяльність; ветерани та їхні родини.

Напрями, де надається грошова допомога у Києві та області включають: придбання обладнання; закупівля матеріалів; отримання послуг для реалізації бізнес-ідеї.

Організатори наголошують, що останній день для подачі заявок наближається. Конкурс діє також в таких регіонах: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька. Черкаська та Чернігівська.

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