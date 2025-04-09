Участникам программы предоставляется денежная помощь в Киеве и области в размере от 50 до 100 тысяч гривен.

Денежная помощь в Киеве и области предоставляется Благотворительному фонду "МХП - Громади" в размере до 100 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.

Программа дает возможность получить микрогранты для начала, расширения или перемещения бизнеса.

Инициатором конкурса является фонд, который проводит его с целью поддержки развития предпринимательства в условиях негативных экономических и социальных последствий войны для городов и сел.

Участникам программы предоставляется от 50 тыс. до 100 тыс. грн. грн. В то же время для участия в конкурсе необходимо обеспечить софинансирование на уровне не меньше суммы гранта.

Участие могут принять жители указанных регионов, которые отвечают следующим условиям: имеют бизнес-идею и нуждаются в финансировании; владеют бизнесом в деревне или маленьком городке и хотят расширить, перенести или улучшить его деятельность; ветераны и их семьи.

Направления, где предоставляется денежная помощь в Киеве и области, включают: приобретение оборудования; закупка материалов; получение услуг для реализации бизнес-идеи.

Организаторы отмечают, что последний день для подачи заявок близится. Конкурс действует также в таких регионах: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая. Черкасская и Черниговская.

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