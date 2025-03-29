Мобільний оператор lifecell пропонує охочим поміняти стандартну SIM-карту на Micro-SIM, крім того це важливо зробити тим, хто хоче використовувати більш сучасні смартфони, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомили у компанії.

Оператор потурбувався про потреби власників смартфонів, тому всі стартові пакети тепер містять картку двох форматів — стандартну та Micro SIM. Якщо ваша SIM-картка була випущена раніше або вам потрібна заміна на nano, ви можете звернутися до магазину.

Вартість нової (заміненої) SIM-картки складає 75 грн, з урахуванням усіх податків. Сплатити цю суму можна безпосередньо в магазині.

Варто також зазначити, що заміна SIM-картки тепер можлива дистанційно, без необхідності самостійно відвідувати магазин компанії.

Цей процес займає лише чотири прості кроки:

Спочатку потрібно придбати новий стартовий пакет lifecell у будь-якому пункті продажу або замовте доставку його онлайн.

Зателефонуйте до контакт-центру за номером 5433 або 0800205433 (безкоштовно з мобільних та фіксованих операторів України).

Співробітник контакт-центру допоможе вам здійснити заміну SIM.

Вставте нову SIM-картку у смартфон і продовжуйте користуватися послугами цього оператора.

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