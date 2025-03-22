Обговорення щодо закінчення опалювального сезону в Києві розпочалися ще на початку весни, повідомляє Політека.

У місцевій держадміністрації наголосили, що погодні умови та стабільність температури будуть важливі.

Щороку місцеві чекають на рішення щодо закінчення опалювального сезону в Києві, яке має великий вплив на комфорт у домівках та енергетичну ситуацію в столиці. У 2025 році це питання стало особливо актуальним через теплу, але непередбачувану погоду.

Як повідомив заступник голови міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, рішення буде ухвалене лише після стабілізації температури. У найближчі дні в столиці очікується похолодання.

Петро Пантелеєв підкреслив, що в місті одна з найбільших систем теплопостачання в Європі, і цей процес є досить інертним, що може зайняти до тижня часу. Теплопостачальні підприємства постійно моніторять погоду.

Крім того, важливим моментом є раціональне використання енергоресурсів. Відсутність тепла може спричинити збільшене споживання електроенергії, що в умовах пошкодженої енергосистеми країни може призвести до дефіциту.

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