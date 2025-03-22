Придбання стартового пакета від lifecell – це лише перший крок, а щоб почати ним користуватися - необхідно правильно виконати інструкції.

Користувачі lifecell можуть легко активувати новий номер або відновити існуючий, виконавши кілька простих дій, повідомляє Політека.

На офіційному сайті компанії зазначили, що для цього потрібно вставити SIM-карту у свій смартфон або планшет, а далі набрати 111 та дочекайтеся вітального повідомлення. Після підтвердження - все буде автоматично активовано, а кошти за пакетні послуги спишуться на наступні 4 тижні.

Що ще потрібно знати про активацію

У компанії наголошують, що початковий баланс на SIM-карті становить 0 грн, але як тільки пакет вступає в дію, користувач отримує доступ до хвилин, інтернету та інших включених послуг. Ця інструкція підходить як для нових SIM-карт, так і для абонентів, які роблять цю процедуру повторно.

Активувати стартовий пакет lifecell можна за лічені хвилини, кажуть в компанії. Дотримуючись інструкції, абоненти швидко отримають доступ до всіх можливостей оператора та залишатимуться на зв’язку без необхідності йти у фізичний магазин.

Раніше ми також писали, як отримати безлімітний інтернет від оператора безкоштовно. Важливо зробити лише кілька кроків. Детальніше читайте у статті за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, "Київстар", Vodafone і lifecell хочуть змінити статус: в Раду подано законопроєкт.

Також Politeka писала, "Київстар" змінить вартість тарифів: українців попередили про нове подорожчання.

Як повідомляла Politeka, У "Київстарі" зробили важливе попередження: з'являться нові тарифи, що ще потрібно знати.