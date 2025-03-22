Користувачі lifecell можуть легко активувати новий номер або відновити існуючий, виконавши кілька простих дій, повідомляє Політека.
На офіційному сайті компанії зазначили, що для цього потрібно вставити SIM-карту у свій смартфон або планшет, а далі набрати 111 та дочекайтеся вітального повідомлення. Після підтвердження - все буде автоматично активовано, а кошти за пакетні послуги спишуться на наступні 4 тижні.
Що ще потрібно знати про активацію
У компанії наголошують, що початковий баланс на SIM-карті становить 0 грн, але як тільки пакет вступає в дію, користувач отримує доступ до хвилин, інтернету та інших включених послуг. Ця інструкція підходить як для нових SIM-карт, так і для абонентів, які роблять цю процедуру повторно.
Активувати стартовий пакет lifecell можна за лічені хвилини, кажуть в компанії. Дотримуючись інструкції, абоненти швидко отримають доступ до всіх можливостей оператора та залишатимуться на зв’язку без необхідності йти у фізичний магазин.
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