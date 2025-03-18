Українцям розповіли, коли відключать опалення у Києві, з'явилися прогнози та рішення міської влади.

Експерти рекомендують мешканцям Києва стежити за офіційними заявами місцевої влади про завершення опалювального сезону, оскільки березнева погода залишається нестабільною, передає Політека.

Згідно із законодавством, теплопостачання у житлових будинках відключають, якщо середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль.

Комунальні служби постійно моніторять температуру повітря, щоб своєчасно ухвалити рішення.

Найближчими тижнями в Україні очікується похолодання, тому батареї поки що не відключать.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв пояснив, що процес припинення подачі тепла у столиці залежить від стабільних погодних умов.

Влада враховує не лише температуру, а й комфорт українців та безпеку систем теплопостачання.

Раннє припинення тепла може призвести до збільшення навантаження на електромережі, оскільки українці почнуть активніше використовувати електрообігрівачі.

З огляду на пошкодження енергосистеми України це може створити додатковий дефіцит електроенергії.

У 2024 році батареї стали холодними 28 березня, орієнтуючись на погодні умови та оптимальне використання енергоресурсів.

У 2025 році точна дата завершення опалювального сезону у Києві залежатиме від погодних умов наприкінці березня.

Мешканцям столиці рекомендується стежити за офіційними повідомленнями КМДА для отримання актуальної інформації.

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