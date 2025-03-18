Експерти рекомендують мешканцям Києва стежити за офіційними заявами місцевої влади про завершення опалювального сезону, оскільки березнева погода залишається нестабільною, передає Політека.
Згідно із законодавством, теплопостачання у житлових будинках відключають, якщо середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль.
Комунальні служби постійно моніторять температуру повітря, щоб своєчасно ухвалити рішення.
Найближчими тижнями в Україні очікується похолодання, тому батареї поки що не відключать.
Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв пояснив, що процес припинення подачі тепла у столиці залежить від стабільних погодних умов.
Влада враховує не лише температуру, а й комфорт українців та безпеку систем теплопостачання.
Раннє припинення тепла може призвести до збільшення навантаження на електромережі, оскільки українці почнуть активніше використовувати електрообігрівачі.
З огляду на пошкодження енергосистеми України це може створити додатковий дефіцит електроенергії.
У 2024 році батареї стали холодними 28 березня, орієнтуючись на погодні умови та оптимальне використання енергоресурсів.
У 2025 році точна дата завершення опалювального сезону у Києві залежатиме від погодних умов наприкінці березня.
Мешканцям столиці рекомендується стежити за офіційними повідомленнями КМДА для отримання актуальної інформації.
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